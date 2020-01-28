武漢肺炎：中國外管局建立「綠色通道」政策

中國國家外匯管理局公布，就內地武漢疫情防控期間，建立外匯政策綠色通道事宜作出通知。當中提及對疫情防控有需要的，企業借用外債限額等可以取消；與疫情防控有關的其他特殊外匯業務，銀行可先行辦理，並向所在地外匯局報備。

外管局指出，各外匯分支機構要啟動應急處置機制，對於有關部門及地方政府所需的疫情防控物資進口，按照特事特辦原則，指導轄內銀行簡化進口購付匯業務流程與資料，提高辦理效率。

當局又稱，企業辦理與疫情防控相關的資本項目收入結匯支付時，不須事前、逐筆提交單證資料，由銀行加強對企業資金使用真實性事後抽查。企業借用外債方面，可通過網上系統申請外債登記，便利企業開展跨境融資。同時，鼓勵個人用戶通過手機銀行等網上渠道辦理個人外匯業務。是次通知自周一(27日)起實施。

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