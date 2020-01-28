港交所否認停市4日傳聞　強調周三如常復市

該所補充，已知悉上海證券交易所和深圳證券交易所公告有關滬深市場將會延長休市至2月2日(星期日)，並於2月3日(星期一)正常開市的安排。因此，滬深港通的北向及南向交易於1月31日(星期五)亦會暫停。

同時，政府亦公布，因應新型冠狀病毒感染在香港的最新情況，財政司司長今早(28日)與金融監管機構及港交所會面，聽取他們就金融機構預備明天開市的準備和應變工作，以及相關的協調。

香港的股票、期貨及衍生工具市場經過新春假期後，明天(29日)將如常恢復交易。

財政司司長並呼籲各金融機構在可行情況下，作出員工上班特別安排，齊心協力減低疫情在社區擴散的風險。

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