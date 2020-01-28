武漢肺炎：分析料金價年內或突破2千美元關

外國傳媒報道，武漢肺炎疫情升級推動避險情緒，金價攀升至2013年以來高位，現報每安士1,578美元。市場人士傾向看好黃金前景，投資管理機構US Global Investors投資組合經理Ralph Aldis認為，投資組合中黃金及黃金類股的比重應達5至10%；投資機構Blanchard & Company行政總裁David Beahm更預期，金價在今年就有可能突破每安士2,000美元，建議黃金的投資組合比重應達10至15%。

事實上，金價過去一年非常強勢，累升幅度超過20%，除了因中美貿易戰及武漢肺炎疫情刺激避險情緒升溫外，聯儲局去年減息3次和美匯指數下滑也是原因。

世界黃金協會(World Gold Council)數據顯示，2019年首3季全球央行增持547.5噸黃金，較2018年同期增加12%。

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