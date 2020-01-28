【深度解構】絕非小兒科！全球企業嚴陣以待驚攬炒

武漢肺炎疫情擴散，多家國際巨企均作出相應措施。外國傳媒引述消息報道，Facebook限制員工前往中國，日產汽車和星巴克等大公司正採取措施，以保護在新型冠狀病毒疫情最嚴重的地區上班的員工。

【Facebook】

消息人士稱，新措施周一(27日)生效，Facebook要求所有員工避免非必需的中國旅行。如果員工必須前往中國，他們需要獲得特別批准。Facebook拒絕對此置評。

【郵輪公司】

嘉年華公司和Royal Caribbean Cruises Ltd.。嘉年華的Costa Cruises品牌配合中國政府工作，決定暫停1月25日至2月4日從中國出發的九班郵輪航行。Royal Caribbean發聲明稱，已暫停1月27日和1月31日的航行。兩公司均承諾向客戶退款。

對美國郵輪公司而言，中國市場規模仍然較小，但在不斷增長，分析師預計若進一步取消可能會損害利潤。

【餐飲】

●星巴克、麥當勞和Domino’s Pizza。Guggenheim分析師Matthew DiFrisco在報告中稱，以佔全球收入和營業利潤的百分比來衡量，星巴克是這3家美國快餐連鎖中，最容易受疫情衝擊的一家。「對這三家公司而言，中國都是高增長區域和實現全球收入增長目標的重要貢獻者」。

星巴克在中國擁有約4,100家咖啡廳。該公司表示，將關閉部分門店，但未提供更多細節。

●麥當勞截至2018年底在中國有約3,000家門店，由於疫情爆發，目前暫時關閉了湖北省五個城市的店面。中國其他地區門店採取額外的防範措施，包括員工到崗後測量體溫，向顧客派發洗手液等。

【汽車】

特斯拉、蔚來汽車。Bernstein分析師估計，在大約40個有不少於10宗確診病例的中國城市，去年銷量約為800萬輛，佔該國總體零售銷量的36.8%。這些城市佔特斯拉零售銷量的82.5%，佔蔚來汽車的68%。分析指，後者似乎格外容易受電動汽車銷量長時間大幅下滑的衝擊，預計中國電動汽車會遭到更廣泛的打擊。在中國，電動汽車購買高度集中在有車牌限制和其他迫使人們購買電動汽車政策的大城市。

【電影】

Imax Corp.。這家總部位於美國安大略省Mississauga的公司表示，由於此次疫情，公司推遲在中國影院上畫電影。MKM Partners分析師在報告中稱，中國春節期間損失的票房收入，將使其全球票房收入損失至少6,000萬美元。如果疫情再持續幾周，「有理由預期」第一季度損失2億美元。

【日本機構】

●日產汽車。該公司發言人在電郵中稱，計劃用日本政府包機從武漢撤出其大部分外籍員工及家屬。

●GMO Internet Inc.。據日本傳媒引述消息指，這家總部位於日本的互聯網基礎設施提供商，在日本確診新型冠狀病毒病例後，已通知該國約4,000名員工在家工作。報道稱，該公司在上海和中國其他地區的員工將返回日本。

●本田汽車。駐東京發言人Teruhiko Tatebe通過電話表示，該公司將使用政府包機從武漢撤離約30名日本員工及家屬，以及在當地出差的員工。該公司已告知日本政府，希望用包機接回日本公民，維持當地營運所需的少量員工將留在武漢。

【法國機構】

●法國車廠標緻雪鐵龍(PSA)集團表示，將從武漢地區撤離外籍員工及其家屬。該公司在聲明中稱，總共將有38人離開。

●Remy Cointreau SA。這家法國白蘭地製造商在香港市場銷售暴跌導致聖誕期表現不佳，以及最新疫情威脅中國業務後，取消今年業績預測。Jefferies估計，該公司20%的利潤來自中國。首席財務官Luca Marotta在業績電話會上談到新型冠狀病毒時說：「顯然我們對此感到擔憂。我們沒有任何量化的方案。情況每小時都在發展變化。」

【北歐機構】

Hennes and Mauritz AB(H＆M)。報道稱，這家服飾零售商已關閉該地區總共13家店面。中國是該公司按收入計第五大市場，截至8月31日有524家中國門店。根據同一篇報道指，宜家周四關閉了在武漢的倉庫。

【旅遊】

●迪士尼。這家全球最大的主題公園營運商表示，將從1月25日起關閉上海迪士尼樂園。該公司將向已經訂票或預定其酒店的客人提供退款。聲明稱：「我們將繼續認真監控局勢，並與當地政府保持密切聯繫，會在確認後宣布重新開放的日期。」

●達美航空。這家總部位於亞特蘭大的航空公司發布旅行豁免，允許1月24日至1月31日期間出入或經停北京和上海的乘客免費更改一次行程。

●美國航空總裁Robert Isom稱，現在判斷影響為時過早。「我們在亞洲的網絡並不廣泛。但我們正在關注。」他在電話會議上說。「過去我們也經歷過必須做出適應和準備的病毒疫情，我們現在正在做同樣的事情。」

●美聯航。這家美國航空公司是最早在業績電話會上談到新型冠狀病毒的全球公司之一。行政總裁Oscar Munoz說：「我們一直在與CDC密切合作，以確保我們正在採取所有必要步驟來保障乘客和員工安全出行，通過緊密合作，我們過去有效管理過這種情況。」

【博彩】

永利度假村。中國農曆新年是博彩營運商的獲利高峰期，然而，全球最大博彩市場澳門當局要求賭場檢測客人體溫，要求工作人員佩戴口罩。許多中國遊客也前往拉斯維加斯慶祝新年。該公司表示：「儘管目前就我們所知，拉斯維加斯尚無新型冠狀病毒病例，但我們將與同疾病防控中心(CDC)一起監控情況的內華達州南部衛生局保持密切溝通。」該公司在聲明中稱。「我們將執行他們發布的所有公共衛生指示。」

【半導體】

安富利。這家總部位於鳳凰城的計算機產品和半導體分銷商表示，迄今尚未見到任何影響。行政總裁Bill Amelio說：「但是如果情況變得更糟，並且他們開始實施暫停航班等措施，將對中國出口產生不同的影響。」當被問到從電子製造業角度來看，該地區是否有重要影響的地區時，Amelio回答「當然是。」

【新加坡機構】

吉寶企業。這家總部在新加坡的最大石油鑽機製造商在武漢有大約170名員工，業務遍及中國。該公司表示尚未見到直接影響。總裁盧振華在業績電話會上說：「我們已經建議在當地的辦公室和員工採取必要的防範措施。我們正在密切關注此事。」

【在港金融機構】

瑞士信貸(Credit Suisse)、瑞銀(UBS)及花旗(Citigroup)等銀行，紛紛對內發布通知，要求曾前往中國的員工先在家工作2周，以確保潛伏期結束後方能回辦公室上班。

根據《彭博》得到的內部文件顯示，瑞信向員工表示，基於對員工及客戶的安全考量，辦公大樓將開始檢測員工體溫，有發燒或類似感冒症狀的員工都必須先在家裏工作，直到醫生證明已康復，並與人事部門討論後方能重回辦公室。

瑞銀則表示，香港辦公室周三(29日)將如期開始運作，惟香港將與新加坡辦公室一樣，要求在過去14天內曾前往中國的員工先不要回辦公室工作；瑞信及瑞銀都已向香港員工發出旅遊限制通知。

除了要求曾前往中國的員工先別回辦公室，花旗還要求14天後回到辦公室的員工，若赴中國是前往武漢或周邊地區，需另外撰寫報告；花旗發言人補充，花旗在早前就已要求員工遠離武漢及周邊地區。

另有消息人士向表示，德意志銀行要求赴中國的員工先在家工作的天數是7天。

－－－－－－