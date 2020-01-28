武漢肺炎：累埋日本！經濟損失料達1800億元

外國傳媒報道，由於武漢肺炎疫情已重挫亞洲航空股，據日本野村綜合研究所按2003年「沙士」(SARS)對旅遊業影響的估計，日本2020年的名義經濟增長恐減少約0.45%，相當於減少2.47萬億日圓(約1,800億港元)。

報道指出，野村以2003年時期日本外國遊客量減少的比例作推算，估計2020年名義經濟增長可能受到的影響。負責估算的日本高級經濟學家木內登英指出，2003年「沙士」流行期間，日本的訪日遊客量在當年5月的按年減幅高達34.2%，若今次比例一樣，日本今年名義經濟總量將減少2.475萬億日圓。木內表示，若不能妥善控制疫情，日本的個人消費和企業生產活動都將受到負面影響。

不過，若武漢肺炎能在約一年內平息，日本今年的名義經濟總量減少額將降至7,760億日圓(約554億港元)。

日本第一生命經濟研究所也據「消士」狀況估計，指武漢肺炎恐使日本2020年的名義經濟總量減少4,83億日圓(約345億港元)，並稱旅遊業不只將出現訪日遊客量下降，日本人也會減少出遊次數。

第一生命經濟研究所首席經濟師永濱利廣稱，日本市道已因消費稅上漲而變得低迷，隨着武漢肺炎疫情爆發，對於寄望今年中國春節及東京奧運會能帶來刺激的日本經濟而言，目前正是最壞的時候。

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