瑞士錶去年出口量創35年新低　輸港金額跌11%

瑞士鐘錶業聯會公布，當地去年手錶出口金額只升2.4%，創3年最慢增速，至217億瑞士法郎(約1,747億港元)，手錶出口量更創下1984年來最低紀錄。

香港是瑞士手錶最大出口市場，但去年輸港手錶金額減少11%，主要受到局勢不穩，導致店舖不時需暫停營業。

有分析指出，瑞士手錶出口量下跌，反映手錶商限量生產及轉向高檔市場，而低價手錶受到時裝品牌自家手錶和智能手錶的競爭。

市場估計瑞士鐘錶業今年勢受武漢肺炎導致中國人減少外遊的影響。去年12月，瑞士輸往中國的手錶跳升近50%，反映今年農曆新年提早在1月底來臨，帶動送禮需求。

RBC分析員Piral Dadhania估計，武漢肺炎或導致奢侈品企業盈利今年倒退8%，這些企業有約35%收入來自中國消費者。該行又提到，2003年沙士導致國際旅遊減少20%。

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