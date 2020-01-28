武漢肺炎：港股周三復市會如何？韓股有啟示

武漢肺炎疫情持續擴大，港股周三(29日)啟市必然不能幸免，至於「紅盤」會怎樣跌？不妨參考周二(28日)復市的南韓股市，或許只有醫療股能「免疫」。

南韓股市周二結束4天假期，曾低見2,166點，大跌3.56%，收市仍跌3.09%，報2,176點，旅遊類和消費類股份首當其衝！

個股方面，內地客熱愛的化妝品品牌愛茉莉太平洋(Amorepacific)狂瀉10%；Cosmax跌11%；Komar Korea跌8.7%。

航空和旅遊股方面，Paradise大跌15%，Hana旅行跌12%，大韓航空跌10%，韓亞航空跌9.2%。

醫療股則逆市上揚，GC製藥大漲7.1%，Yuhan漲2.4%。

瑞銀表示，回顧2015年爆發的「中東沙士」，南韓百貨公司和大賣場的客流量受創，在同年6月各下滑9%。

NH投證指出，2003年「沙士」及2015年「中東沙士」疫情均造成股市調整持續兩周到一個月，內地客下滑的情況會持續大約3個月。若市場認定疫情已獲控制，股市才可望大幅反彈。

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