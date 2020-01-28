英歐貿談將開始　歐盟預警：永不對單一市場完整性妥協

英國將在本月底後開展脫歐過渡期，與歐盟的貿易談判隨即開始。歐盟脫歐首席談判代表巴尼耶(Michel Barnier)目前表示，歐盟將「永遠、永遠、永遠」不對歐盟單一市場的完整性作出妥協。

他說：「在單一市場上不會有妥協，這是我們在歐盟的主要資產，永遠不會使單一市場變得脆弱或瓦解。」

歐盟單一市場旨在保障商品、資本、服務和勞動力的「四大自由流動」。在擁有超過5億人口和消費者的歐盟內，單一市場成員國身份，以及不受約束的商品和服務流動，對歐盟內的企業來說非常具有價值。

巴尼耶續指，英國還不了解退出歐盟的後果，該國總要承擔後果。在過去的一年，所看到的是這些後果很大程度上被英國低估了，或者沒有很好地向英國人民解釋。

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