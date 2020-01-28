武漢肺炎：最新外匯市場及油金去向

武漢肺炎疫情肆虐，牽動環球金融市場，東網為您定時更新匯市及油金去向，助你掌握最新市況。

●美元兌離岸人民幣現報6.9702元，跌0.23%

●歐元兌美元現報1.1020，持平

●英鎊兌美元現報1.3019，跌0.29%

●美元兌日圓現報109.03，漲0.12%

●澳元兌美元現報0.6756，跌0.07%

●紐元兌美元現報0.6532，跌0.24%

●美元兌加元現報1.3193，持平

●美元兌瑞郎現報0.9700，漲0.04%

●紐約期油現報每桶53.09美元，跌0.09%

●布蘭特期油現報每桶58.42美元，跌0.27%

●現貨金現報每安士1,578.31美元，跌0.24%

●現貨白銀現報每安士18.01美元，跌1.03%

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