武漢肺炎：最新外匯市場及油金去向
2020年01月28日 16:47
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武漢肺炎疫情肆虐，牽動環球金融市場，東網為您定時更新匯市及油金去向，助你掌握最新市況。
●美元兌離岸人民幣現報6.9702元，跌0.23%
●歐元兌美元現報1.1020，持平
●英鎊兌美元現報1.3019，跌0.29%
●美元兌日圓現報109.03，漲0.12%
●澳元兌美元現報0.6756，跌0.07%
●紐元兌美元現報0.6532，跌0.24%
●美元兌加元現報1.3193，持平
●美元兌瑞郎現報0.9700，漲0.04%
●紐約期油現報每桶53.09美元，跌0.09%
●布蘭特期油現報每桶58.42美元，跌0.27%
●現貨金現報每安士1,578.31美元，跌0.24%
●現貨白銀現報每安士18.01美元，跌1.03%
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