武漢肺炎：疫情蔓延！北區、屯門連錄劈價成交

武漢肺炎疫情進一步蔓延，二手樓市氣氛持續減弱，各區業主賀年之餘，同時劈價出貨，尤其鄰近關口地區。市場消息透露，粉嶺碧湖花園6座一個中層單位，實用面積400方呎，兩房間隔，農曆新年前降價至475萬元放售，已屬項目叫價最低的入場放盤。新春期間再減20萬元，以455萬元售出，呎價11,375元。

美聯王子超表示，北區睇樓量大減，跌幅超過50%，粉嶺逸峯亦錄減價成交，單位為1座高層E室，實用面積299方呎，開放式間隔，減價16萬元後，以452萬元獲同區分支家庭購入，呎價15,117元。

屯門方面，祥益袁思賢指出，近兩日睇樓量不多，亦錄減價成交個案。邁亞美海灣2座中層C室，實用面積442方呎，減價15萬元後，售價583.8萬元，呎價13,208元。

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