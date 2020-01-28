武漢肺炎：減息抗疫？美國利率「按兵不動」預期下跌

在武漢肺炎疫情持續擴大之際，美國聯儲局將在香港周四凌晨3時公布議息結果。最新市場預期，當局維持利率不變的概率有所下跌。

芝加哥商品交易所(CME)的美聯儲觀察工具顯示，利率維持在當前水平的機率為87.3%，低於日前的88.9%。

事實上，隨着市場憂慮武漢肺炎擴散，全球股市受壓，美國股市周一(27日)創自去年10月2日以來最大單日跌幅，並且已經連跌5日。美資投行摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson認為，目前美股調整幅度可能高達5%，但相信聯儲局可能為市場迅速地提供流動性及低利率。

話雖如此，聯儲在1月議息會議上「按兵不動」仍是市場主流共識。在上次聯邦公開市場委員會會議後，聯儲局主席鮑威爾明確表示，除非對經濟前景的評估出現重大變化，否則不會調整利率。在此期間沒有太多經濟數據，目前的疫情也未令聯儲局對今年經濟溫和放緩的預期產生重大懷疑。

－－－－－－