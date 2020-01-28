武漢肺炎：內地金融業全線下周一復市　人行適時放水

中國人民銀行、國家外匯管理局發布關於延長銀行間市場休市時間安排的通知。

根據國務院辦公廳關於延長2020年春節假期的通知，人民銀行、外匯管理局決定：為確保大額資金匯劃業務正常處理，小額支付系統業務限額放開時間順延至2020年2月2日；延長銀行間同業拆借市場、銀行間債券市場、銀行間外匯市場、黃金市場、票據市場休市時間，2020年2月3日起恢復交易和清算結算，中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心、中央國債登記結算有限公司、銀行間市場清算所股份有限公司、上海黃金交易所、上海票據交易所股份有限公司，將發布具體事宜通知。

考慮到2月3日(下周一)開市後到期資金規模較大，人民銀行將運用公開市場操作等貨幣政策工具及時投放充足的流動性，維護銀行體系流動性合理充裕。

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