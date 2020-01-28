樓價UPDATES：將軍澳中心劈價逾百萬沽

樓價氣氛未如理想，多個地區均有業主減價出貨，其中將軍澳中心劈價逾百萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●北角金龍大廈A座低層5室，實用面積580方呎，兩房間隔，以1,068萬元獲承接，實用呎價18,414元。據了解，原業主於2011年1月以558萬元購入上址，持貨9年帳面獲利510萬元，升值約91%。

●北角慧雲峰低層A室，實用面積741方呎，三房連套房間隔，減租4,000元或約11.4%，成交月租31,000元，實用呎租41.8元。

●大坑上林1座低層D室，實用面積788方呎，三房連套房間隔，以每月租金41,000元租出，實用呎租52元。

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九龍

●大角咀奧柏‧御峰1座中層H室，實用面積279方呎，開放式間隔，以528萬元沽出，實用呎價18,925元。

●將軍澳中心1座中層A室，實用面積465方呎，叫價872萬元，減價104萬元，以768萬元成交，實用呎價16,516元。該盤本月暫錄約15宗成交，平均實用面積呎價約16,300元。

●將軍澳天晉1座低層E室，實用面積617方呎，三房兩廳間隔，成交月租24,000元，實用呎租38.9元。

●長沙灣碧海藍天2座高層H室，實用面積588方呎，三房間隔，成交月租約24,000元，實用呎租40.8元。

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新界

●馬鞍山新港城A座低層7室，實用面積348方呎，兩房間隔，放盤一星期累減30萬元，以530萬元售，減幅約5.4%，實用呎價15,230元。

●沙田翠湖花園C座高層1室，實用面積1,102方呎，以1,440萬元連車位易手，實用呎價13,067元。

●元朗映御1座中層H室，實用面積375方呎，叫價560萬元，減至530萬元售出，實用呎價14,133元。屋苑現時有約30個放盤，入場價由450萬元起。

●深井麗都花園2座中層A室，實用面積570方呎，三房連套房間隔，減價10萬元，以600萬元獲承接，實用呎價10,526元。

●屯門康德花園3座中層A室，實用面積415方呎，兩房間隔，獲區內首置客以465萬元承接，實用呎價11,205元。

●粉嶺昌盛苑C座高層7室，實用面積650方呎，三房間隔，未補價第二市場成交價532.8萬元，實用呎價8,197元。

●粉嶺逸峯1座高層E室，實用面積299方呎，開放式間隔，以452萬元獲承接，實用呎價15,117元。原業主於2016年以360萬元購入上址，持貨4年帳面獲利92萬元。

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