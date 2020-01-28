武漢肺炎：十大屋苑4天長假僅3宗成交

農曆新年是傳統樓市淡季，加上武漢肺炎疫情緊張，以致二手成交慘淡。中原指出，十大屋苑於四天新年假期僅錄3宗成交，均在過去周六、日(年初一、二)錄得，若相比對上一個周末的12宗，大跌75%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日新型冠狀病毒疫情轉趨嚴重，不少買家暫時擱置睇樓活動，雖然暫時於香港經濟層面未見有大影響，但未來樓市走勢需觀察疫情最新發展，料近日睇樓活動將會放緩。

期內交投有兩宗屬港島屋苑，該行趙鴻運表示，鰂魚涌太古城啟天閣高層F室，實用面積680方呎，三房間隔，以1,480萬元易手，實用呎價21,765元。該公司盧鏡豪稱，鴨脷洲海怡半島亦錄1宗成交，單位為7座高層B室，實用面積748方呎，三房連套房間隔，成交價1,045萬元，實用呎價13,971元。原業主於2009年3月以460萬元購入單位，持貨11年帳面獲利585萬元，單位升值1.27倍。

餘下1宗成交由天水圍嘉湖山莊錄得，中原伍耀祖表示，單位為麗湖居10座高層D室，實用面積544方呎，三房間隔，以533萬元易手，實用呎價9,798元。

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