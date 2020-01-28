武漢肺炎：積金1月勢「衰收尾」　專家呼籲咁做...

武漢肺炎持續蔓延，1月港股波動大，幸強積金數據未見紅，所有組別仍有正增長，惟本月仍餘下3個交易日，料無可避免「衰收尾」！晨星(亞洲)公布截至本月22日的強積金數據顯示，月內整體平均升1.06%，當中以美股基金表現最佳，港股基金亦升1%。不過，有理財顧問提醒，港股短線將有明顯的下行壓力，建議打工仔趁快把部分強積金由股轉債。

若按截至去年9月底止強積金資產總值近9,049億元計算(未計及其後新供款)，本月內平均每名打工仔(計及僱員及自僱人士數目)帳面賺3,361元。其中美股基金升幅最強，升3%；升幅緊隨其後為亞太區股票基金(不包括日本)，升1.8%；以及亞洲股票基金(不包括日本)升1.76%。而香港股票基金月內亦升1%。

【首季難看好】

雖然強積金月內表現尚算合格，但距離1月完結仍有3個交易日，永明資產管理首席投資策略師雷志海認為，1月港股慣常例升的傳統，今年未必會應驗。因近月港股升幅過急，與經濟基本面脫節，在武漢肺炎侵襲之下，中港股借勢調整也屬合理。而按過去10年之1月強積金表現，共有7年錄得升幅，若一如他所料今年1月下跌，實屬罕見。另方面，就算以月內強積金總體平均1.06%升幅計，也是2016年以來表現最差的一月，2016年1月下跌4.86%。

微臣資產管理財富管理總監梁彥穎稱，武漢肺炎疫情肆虐中國，中港股面對「前所未有的震盪」，預計恒指在未來1至2月將顯著下跌。他另看淡美股，認為其將被中美第二階段貿易談判不明朗因素拖累，預料會下挫5至10%。他建議，目前大額投資於北美或中港股票的打工仔，宜先將1/3資產轉移至債券基金，待股市跌定後再分注低撈。

【長線仍看俏】

雷志海則指，武漢肺炎短線打擊中港股市，但長線前景依然看俏。他建議較年長或即將退休的打工仔，宜把已有累算權益投資在債券或混合資產類別，以減低短線下行風險。不過，較年輕的打工仔則不應太着眼短線股市波動，對未來新供款的投資策略宜更進取，以長線捕捉經濟增長及股市升幅，例如亞洲及大中華股市。他補充，香港雖然是相當成熟的經濟體，但過半恒指成分股非本地公司，故認為港股未來升幅可期，且少受本地經濟因素所牽制。

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