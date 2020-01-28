新股專輯：一月集資額飆1.1倍　惟逾半首日「潛水」

新股市場今年1月份十分熱鬧。據東網統計，期內合共錄得22宗新股上市，較去年同期增加1倍，集資額按年飆升1.12倍至85.45億港元。不過，若以首日股價表現計，近54%的新股「潛水」收場，僅8隻錄得升幅。

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