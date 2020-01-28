新股專輯：一月集資額飆1.1倍 惟逾半首日「潛水」
2020年01月28日 19:35
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新股市場今年1月份十分熱鬧。據東網統計，期內合共錄得22宗新股上市，較去年同期增加1倍，集資額按年飆升1.12倍至85.45億港元。不過，若以首日股價表現計，近54%的新股「潛水」收場，僅8隻錄得升幅。
首日股價表現最出色的是香港外牆工程承判商華和控股(09938)，首日升60%，一手帳賺1,500元。雖然上周五(24日)股價回落至0.77元，但仍較招股價0.5元累升54%，若抽中而未沽貨，則每手帳面累賺1,350元。
今年新股「凍資王」是內地連鎖餐飲集團九毛九(09922)，首日股價升56.36%，一手帳賺3,720元，成為今年迄今新股「賺錢王」。其股價由上市至上周五累升40.76%，每手累計帳面獲利2,690元。
以超購逾1,211倍膺新股「超購王」的新石文化(01740)，掛牌日股價曾炒高逾一倍，首日收升四成，惟股價於上市翌日已開始回落，上周五收報0.53元，累計僅升6%，若投資者在首掛日於高位1.02元買入，計至上周五已累跌48.03%，每手帳蝕2,450元。
跌得最勁的是內地架空活動地板產品製造商佳辰控股(01937)，該公司首掛日股價已跌近37%，截至上周五累跌48.11%，每手帳面累計虧損1,275元。
值得留意的是，原定1月15日首掛的新加坡清潔服務供應商Hygieia Group(01650)，因監管當局針對《上市規則》第18項應用指引下規定作出查詢，該公司需更多時間回覆當局查詢而擱置上市計劃。該指引主要涉及公開發售及配售的分配程序，包括回撥機制、發行人不應接納同一組別或組別之間的重複申請等。
Hygieia Group為短短兩個多月以來，第二宗因需回覆監管當局查詢而擱置上市個案，對上一宗是原定去年11月初掛牌的溫嶺工量刃具(01379)。
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