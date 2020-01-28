武漢肺炎：中國「打乞嚏」　亞洲呢3國恐「感冒」

外國傳媒報道，不少經濟學家警告，隨着武漢肺炎肆虐，亞洲多國今年需要面臨「艱難的一年」，主因是中國旅客已是亞太地區的經濟命脈之一！

IHS Markit亞太首席經濟學家Rajiv Biswas表示，中國已有別於2003年「沙士」，當年有能力外遊的家庭僅約2,000萬人，隨着收入增加，到了2018年已達1.5億人負擔得起外遊費用。因此，今次疫情絕對能拖累其他國家。

他指出，過去20年，中國經濟急速增長，已成為很多亞太地區的主要出口市場，惟今次的「黑天鵝」事件為貿易及投資流入帶來了很多不確定因素，甚至變得脆弱，尤其影響泰國、日本，以及越南經濟。

他引述資料顯示，泰國會是「最受累」的國家，因該國的中國旅客數字由2012年的270萬人，增至2019年的1,050萬人，他們去年在泰國花費就達到170億美元(約1,326億港元)。

日本情況雷同，2019年吸引了高達960萬中國旅客，佔該國整體旅客30%；越南的中國旅客亦佔1/3；澳洲則佔15%。

－－－－－－