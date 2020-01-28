【放租潮殺到】兩萬新樓入伙　細戶渴市叫價料進取

各區上車新盤蜂擁入伙，據東網統計，今年內將有多達2萬伙一手單位交樓，單是三大供應重鎮已合共佔達1.3萬伙，其中以將軍澳及大埔區佔最多，分別料有逾5,100及近4,700伙。不過，由於入伙單位以細戶為主，勢將盡吸各區二手租客，租值較為硬淨，個別地區更已屢錄新高呎租個案。

【將軍澳區】

區內地產代理指出，晉海入伙以來租賃交投活躍，主因是日出康城過往已入伙的期數，均主要提供三房或以上大單位，故市場對該盤提供的細單位具殷切需求，加上今期屬新地於該處首個發展，品牌效應下，亦推動不少租客慕名承租單位。

他又稱，即使區內租盤供應上升，項目租金表現仍相當理想，單計項目首期至今已累錄百多宗租務成交，平均呎租約40元，較鄰近屋苑平均租值高約兩成。而二期亦已錄得預租，有高層一房戶以月租約1.6萬元獲承接，呎租47元，創出鄰近屋苑歷來新高紀錄。

【大埔區】

除了將軍澳以外，另一主要新樓供應地區的大埔，今年料有多達5個全新項目落成，全數分布在白石角，並以同由新地發展的雲滙第一及二期規模最大，合共提供1,444伙，單是首期便有804伙，預計最快第一季可交樓。市場人士指出，由於該盤提供不少細單位，開放式戶面積只由277方呎起，月租入場費會較相宜，呎租叫價可望更為進取。

【屯門區】

新界西北區繼續有不少樓盤完工。屯門區年內料將有6個新盤開始向業主交鎖匙，當中尚家生活地產的城‧點剛開始收樓，全數屬細單位，加上坐落位置方便，料將受到年輕及小型家庭租客追捧。該盤早前便有開放式戶以每月約1.08萬元獲預租，呎租高達49元，較同區二手租值高出一截。

市場人士直言，以往有入伙盤的地區，由於二手租盤於短時間內大幅增加，一般都會導致市場競爭加劇，對租值構成下調壓力。不過，近期多個樓盤入伙均錄得理想租金，主因是該批物業均提供區內較罕有的細面積單位，令呎租表現往往較同區二手物業為佳，不少更創出同區新高。

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