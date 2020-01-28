新盤UPDATES：各項目陸續發市 個別乘勢加推
2020年01月28日 20:31
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新春長假快將過去，各區新盤相繼錄得鼠年成交，當中除了新界區上車細單位外，亦不乏市區大額物業，個別發展商更乘勢加推新一批單位應市。
●啟德1號(II)低座大戶4200萬元沽出
中國海外發展(00688)的啟德1號(II)，剛售出低座第8座1樓單位，實用面積1,606方呎，售價4,200萬元，呎價26,152元。
●PARK YOHO Napoli錄鼠年首宗交投
新鴻基地產(00016)位於元朗錦田北的PARK YOHO Napoli，剛售出第26座15樓D單位，實用面積541方呎，成交價853.1萬元，呎價15,769元。而新世界發展(00017)的元朗瑧頤，剛賣出19樓A2室，面積437方呎，售價693萬元，呎價15,858元。
●恆大‧珺瓏灣第1期踏入鼠年連沽4伙
屯門恆大‧珺瓏灣第1期踏入鼠年後連錄4伙成交，吸金1,707.5萬元，其中3伙於周二(28日)售出，每戶金額介乎387.9萬至502.3萬元。
●THE RICHMOND加推30伙 個別單位料加價
恒基地產(00012)的西半山THE RICHMOND，剛加推全新2號價單，提供30伙，折實售價介乎約636.68萬至1,702.27萬港元，呎價由28,754至36,846元。
當中部分單位料已加價，如新推12樓C室，面積206方呎，折實呎價約31,688元，較之前1號價單更高層15樓C室的折實呎價31,566元為高。
●全民防疫！發展商售樓處多招應變
武漢肺炎威脅持續，新盤發展商推多招應變。因應武漢肺炎疫情，會德豐地產表示，旗下除了位於尖沙咀港威大廈10樓之售樓處外，其他樓盤售樓處將暫停開放。
繼早前已加強的消毒措施外，所有員工、服務供應商及地產代理在進入前，必須量度體溫。同時，任何人士於當日前14日內曾到訪湖北，將會被拒絕進入。
為防止疾病傳播，集團為前線及後勤同事提供充足的物資及配套，包括口罩及酒精搓手液等，保障同事及買家安全。
另外，信和置業(00083)表示，集團非常重視員工的健康及環境衞生，已即時加強展銷廳的清潔及消毒措施，同時要求員工於工作期間佩戴口罩。此外，後勤人員將可在家辦公直至2月2日。
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