新盤UPDATES：各項目陸續發市　個別乘勢加推

新春長假快將過去，各區新盤相繼錄得鼠年成交，當中除了新界區上車細單位外，亦不乏市區大額物業，個別發展商更乘勢加推新一批單位應市。

●啟德1號(II)低座大戶4200萬元沽出

●PARK YOHO Napoli錄鼠年首宗交投

●恆大‧珺瓏灣第1期踏入鼠年連沽4伙

屯門恆大‧珺瓏灣第1期踏入鼠年後連錄4伙成交，吸金1,707.5萬元，其中3伙於周二(28日)售出，每戶金額介乎387.9萬至502.3萬元。

●THE RICHMOND加推30伙 個別單位料加價

當中部分單位料已加價，如新推12樓C室，面積206方呎，折實呎價約31,688元，較之前1號價單更高層15樓C室的折實呎價31,566元為高。

●全民防疫！發展商售樓處多招應變

武漢肺炎威脅持續，新盤發展商推多招應變。因應武漢肺炎疫情，會德豐地產表示，旗下除了位於尖沙咀港威大廈10樓之售樓處外，其他樓盤售樓處將暫停開放。

繼早前已加強的消毒措施外，所有員工、服務供應商及地產代理在進入前，必須量度體溫。同時，任何人士於當日前14日內曾到訪湖北，將會被拒絕進入。

為防止疾病傳播，集團為前線及後勤同事提供充足的物資及配套，包括口罩及酒精搓手液等，保障同事及買家安全。

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