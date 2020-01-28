美國再遇挫！英國允華為有限度參與5G建設

英國首相約翰遜主持國家安全委員會會議，決定容許中國網絡設備製造商華為有限度參與當地5G網絡建設，這反映美國封殺華為再遇挫。

英國政府在會後表示，正採取多項措施，減輕5G網絡建設供應鏈構成的潛在風險，並會打擊網絡犯罪或國家支持的網絡攻擊等各種威脅。

英媒較早前報道，委員會在是否批准使用華為5G技術上只有兩個選擇：一是允許華為參與；二是禁止華為提供5G核心技術及服務，並限制它在英國的市佔率，讓其他供應商參與，以免過度依賴華為。

英國軍情五處處長帕克曾指，只要限制華為的角色，則可控制安全風險。另有官員透露，英美渴望共同發展可行的解決方法，英方過去一年多次詢問華府是否可提供替代技術，惟對方沒有答案。

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