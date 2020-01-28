武漢肺炎：中移捐5千萬人幣　為臨時醫院建網絡

同時，中國移動還投入近6,000餘萬元資金用於火神山、雷神山臨時醫院的2G、4G、5G網絡覆蓋。中國移動協助政府相關部門免費發送超過40億條疫情預警、交通狀態、公共衛生提示及防控知識等公益短信，向客戶宣傳防疫知識，提供疫情信息，提醒客戶減少人員聚集。

此外，中國移動還為疫情防控提供免費體驗和試用特色新業務，包括視頻彩鈴、手機報、魔百和、雲視訊、「和對講」、集團短信、企業視頻彩鈴、遠程教育等，如針對疫區教育主管部門和12年制基礎教育學校，免費提供「多屏互動教學」、「雲視訊遠程教學」、「和教育直播教學」三套遠程教學方案，滿足疫區停課不停學需求；針對疫區12年基礎教育學生和家長，上線「和教育」疫區專區，免費提供多學科、高質量名師課程資源。

－－－－－－