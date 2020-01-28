美樓價升幅9個月最大 耐用品訂單反映經濟轉弱
2020年01月28日 22:03
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(Getty Images圖片)
美國標普/Case-Shiller樓價指數顯示，去年11月廿大城市樓價按年升2.55%，升幅為9個月以來最大，並大過預期，反映需求增強及房屋庫存緊張。
另外，美國耐用設備訂單在去年12月出乎意料地下降，為商業投資疲弱並拖累了經濟擴張的一年畫上了句號。
根據美國商務部周二公布的數據，可以看作企業投資指標的不包括飛機的非軍事耐用品訂單在去年12月下降0.9%，相比11月增長0.1%。數據有別於所有經濟學家預期有增長。
分析指出，儘管貿易緊張局勢已緩解，但最新的數據進一步表明，海外需求疲弱及中美貿易局勢的不確定性，導致企業投資乏善足陳。企業投資拖累了去年第2和第3季度的經濟增長，周四(30日)美國公布的去年經濟增長數據，將顯示該趨勢是否在年底持續。
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