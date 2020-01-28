夜市UPDATES：外圍見反彈　港股黑期仍低水千點

美股早市升勢穩固，道指目前報28,716點，升180點或0.63%；標指報3,261點，升17點或0.54%；納指報9,213點，升73點或0.81%。

武漢肺炎疫情持續，俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指重上二萬七點，報27,018點，但仍較港股上周五(24日)收市低水近千點。

在已經公布季績的標指公司中，67%的盈利超出市場預期，蘋果公司將在周二收市後公布業績，股價目前升1.25%。

本周需注意的是，聯儲局將在香港時間周四(30日)凌晨3時公布議息結果。分析師認為，聯儲局可能在評論中稱，正關注亞洲和中東緊張局勢等地緣政治動態，以求安撫金融市場。在政策方面，預計當局將保持利率穩定，不會發出任何其他舉措的信號。

經濟數據方面，美國去年12月耐用品訂單升2.4%，升幅為2018年8月以來最大，並遠大過市場預期的0.3%，但扣除運輸設備的訂單則意外跌0.1%，有別於市場預期升0.3%。

美國標普/Case-Shiller樓價指數顯示，去年11月廿大城市樓價按年升2.55%，升幅為9個月以來最大，並大過預期，反映需求增強及房屋庫存緊張。

歐股反彈勢頭持續，英股升0.64%；德股升0.53%；法股升0.66%。

【22:35】美股道指周一(27日)去年10月以來最大跌幅後，美股周二(28日)開市早段回穩，道指反彈119點，至28,655點；納指升79點，至9,219點；標指升16點，至3,260點。

受業務重組和訴訟開支影響，綜合巨企3M上季純利跌28%至9.69億美元，經調整後每股盈利1.95美元，遜預期，該公司並稱將全球裁減1,500個職位，以削減成本。3M股價早段跌2.75%至170.807美元。

電單車製造商哈利上季純利跳升超過一倍至1,350萬美元，經調整後每股盈利20美仙，勝預期，收入則少過預期，美國市場銷售跌3.1%。哈利股價早段跌4.76%，至33.18美元。

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