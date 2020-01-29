核數師劈炮潮惹關注　財匯局擬發指引

近期有個別會計師行辭任多家上市公司的核數師，財務匯報局主席黃天祐不認為是反映有公司「爆煲」的迹象，但鼓勵會計師行能主動向市場解釋，避免引起市場不必要的揣測。他又指，該局不能監管核數費，但關注會影響審計質素，該局今年會就核數費等進行政策研究，並會刊發指引，供上市公司審計委員會參考。

財匯局自去年10月起，正式成為香港上市公司核數師的獨立監管機構。黃天祐接受專訪時指出，該局與所有審計香港上市公司的會計師行一向有良好溝通，對於有上市公司核數師辭任，到目前為止，他看不到有因為公司「爆煲」或其他問題，所以核數師要辭職的情況出現。

不過，他鼓勵會計師行若業務策略上有改變，可與市場溝通。「如策略上改變不涉商業秘密，會計師行尤其是規模大的，有社會責任，可更主動同市場解釋。」

數據顯示，約有1/3核數師辭任的上市公司將由其他「三大」會計師行接手。他表示，「所謂有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場，因此財匯局成立，令會計師行要清洗太平地的說法並不成立。」不過，如果新監管制度，能令會計師行更着重考慮或合理化審計風險與回報的關係，有更好的配對，都是好事。

他又表示，財匯局不能及不應該監管上市公司及會計師行之間的核數費，但關注影響審計質素，「核數費與審計質素沒有直線關係，但核數費卻容易反映影響質素過程存在的問題。」他透露，該局今年會就核數費等議題進行研究，並希望透過指引，令相關持份者留意釐定核數費背後需考慮的基礎等。

他說：「核數費係咪平就好？又或費用愈高審計質素就愈好？核數費釐定不能流於表面，要睇埋背後因素係咪合理，例如降低核數費去頂爛市，但編配經驗較少的員工，或用較少工時去做審計，也會影響質素。同時，上市公司在審視核數師辭任及委任時，基於甚麼基礎認為核數費係高定低？以及現時部分公司要定期更替核數師，如每年約有100多間內地公司要換核數師，要轉換時招標的過程等，財匯局都希望給予指引。」

此外，該局亦會就審計從業員的人口統計，以致每年有多少畢業生投入業界等進行政策研究，以協助行業培養人才及發展。

面對經濟下滑，市場預期上市公司或有不少審計問題陸續浮現，他指，上市公司的金融資產減值、公允值評估等會佔主要比例，例如公司管理層在經濟轉差時假設是否合理等，該局於二月出版的電子通訊，會特別提醒業界及上市公司要小心處理。

另外，該局今年3、4月將正式向會計師行進行實地查察，計劃在一年內涉及18家。去年為上市公司進行審計的會計師行有42家，現時數目已增至50家。他又透露，已物色行政總裁，希望上半年前可正式上任。

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