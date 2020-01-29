馮宏遠：多揸現金　減持中港股票

今日是鼠年首個交易日，筆者在此先祝各位新一年投資有道，事事如意！

雖然中美貿易無戰事，無奈有疫情出現，預料拖累今季中港股市表現。武漢肺炎持續在內地擴散，港澳亦相繼出現確診個案。隨着疫情愈趨嚴重及短期未有任何受控迹象出現，投資者的觀點亦由最初只是大市借勢調整，開始轉為憂慮對中國實體經濟產生影響。

堪憂的是，去年中國製造業景氣及消費已經受貿易戰憂慮打擊而急劇下滑，經濟元氣未有機會恢復就再出現疫情，難免令市場變得更為觀望，資金亦會陸續減持而引致中港股市出現中期跌勢。因此大膽推斷，今年首季港股高位有機會已經在29,000點封頂，季內只會出現整固後反覆下跌的趨勢。

策略上，投資者宜減持部分中港股票，保留現金作部署，面對A股長假期，同時疫情在農曆新年期間有機會藉春運再發酵，再加上本周四凌晨有美國聯儲局議息會議，綜合而言變數甚大。相對中港及亞洲股市，美國除了不在疫情風眼，美股大型股亦多為跨國企業，地區風險較分散，如不欲增持太多現金，調動部分資金至美股亦不失為好選擇。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠(作者為註冊持牌人士)

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