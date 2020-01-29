沈振盈：市場已過度恐慌

武漢肺炎疫情的發展，在過去一周震散了中港兩地股市。恒指一下子跌破了多個重要支持位，28,000點關口亦失守。而上周的投資情緒，在疫情不斷擴散，以及香港、澳門及美國皆發現確診個案後，出現了顯著的恐慌。

由於市場不斷將今次的情況跟2003年「沙士」事件相提並論，令到市況急轉直下。而在春節假期間，情況繼續惡化，而內地亦將春節假期延長至下星期一才復市。新加坡的港股期貨，這兩天累計跌逾1,200點，連27,000點亦已失守。

當然，事態發展筆者沒法評論，但單以港股的表現，隠約覺得大市已開始出現「跌過龍」的感覺。很多股份在技術上已呈現超賣，股價亦回落到具吸納價值水平。

疫情的發展留待醫療專家去研究，但若從投資的角度分析，重點在於股價是否吸引，事件的困擾會延伸多久。股票投資着重於價值，就算事件未完全解決，只要估值吸引，已可分段吸納。突發事件會令到股價暴跌，但沒有人會知道甚麼時候最終見底，長線投資只能用平均注碼方式入市。當恐慌過後，股價急彈，超筍價就會擦身而過。

就以當年沙士為例，恒生指數最低位並不是在疫情最惡劣之時出現，反而是最初爆發之時的首數天。根據經驗，只要疫情的擴散減慢，以及死亡率受控(即是說有得醫)，問題就不大，大市也會很快重納升軌。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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