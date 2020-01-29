東方日報B2：港股鼠年紅盤恐插穿二萬七關

「細價股王」劉紹文指，若疫情在中港兩地再擴散，市場對經濟活動的憂慮恐愈益悲觀，恒指最壞情況或跌至24,700點才止跌。

武漢肺炎疫情持續蔓延，港股鼠年首個交易日料「無運行」！券商普遍預期，恒生指數將「紅盤低收」，甚至會跌穿27,000點關及250天牛熊分界線。有「細價股王」之稱的滙豐金融服務(亞洲)投資策略及顧問部投資策略主管劉紹文直言，若武漢肺炎疫情在中港兩地進一步擴散，市場對經濟活動的憂慮恐愈益悲觀，恒指最壞情況或要跌至24,700點才有望止跌。

本報統計顯示，過去四次鼠年首個交易日，恒生指數有三次都錄得跌幅，其中，1996年及2008年首日「紅盤」更分別下跌2.21%及3.64%。

劉紹文接受本報專訪時指出，港股早前上升至29,000點已是高處不勝寒，大市上升的動能已經被武漢肺炎疫情所觸發的大跌市所破壞，2月份先觀望恒指能否守穩27,500點這個雙重技術及估值的支持位。

他續稱，若疫情進一步惡化，去年8月中延伸升浪的中間關口27,000點，或有機會失守，一旦被「淡友」攻破，市場對經濟前景將再次轉趨悲觀，早前的升市可正式宣布「告終」。過往恒指最悲觀會在預測市盈率9.3倍水平止跌，以今年盈利預測計算，即相當於24,700點。

儘管該行將恒指今年底目標設於31,070點，但他坦言若無更多經濟刺激措施、上市公司業績無顯著好過預期，恒指上半年無望升穿30,000點。

去年美國聯儲局和歐洲央行減息，以及中國兩萬億元人民幣規模的減稅降費財政刺激，他認為不足以扭轉全球經濟下行壓力，惟市場覺得「雨過天青」，港股早前升至29,000點大關是「開心得太早」。從近期債券及黃金均見資金大舉流入，可見仍有相當多人對後市審慎。

劉紹文提醒，武漢肺炎對經濟潛在衝擊，在於消費對中國經濟及就業的貢獻，已比起2003年「沙士」時顯著提高，同時，目前中國經濟增速正在下滑。

對於現時值得留意的股份，他指可能是去年顯著受壓的本地地產股、收租股、房託基金及中資電訊股，因為資產折讓已顯著低於歷史平均數，股息回報率有4、5厘，價值已充分顯現。

除了武漢肺炎及香港政局外，港股在今個鼠年料還受制於中美第二階段貿易談判及美國總統大選。劉氏認為，中美往後的貿易談判進展困難已是市場共識，惟美國總統特朗普為了角逐連任，一旦美國經濟出現下滑，相信會迅速出手刺激經濟。

劉紹文直言，若美股出現大跌市，意味着連美國經濟都出事，「唔使諗資金會流入港股避險，港股到時會跌得仲甘！」

－－－－－－