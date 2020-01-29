梁彥穎：市況動盪下的期權部署

緊隨第一輪貿易協議簽署，特朗普立即表示，美方很快會與中國展開第二輪貿易談判。雖然預計11月美國大選結束後才能完成談判，但談判過程中的折騰，肯定又會為市場帶來大大小小的震盪。再加上武漢肺炎，香港股票市場肯定在未來至少兩三個月內非常動盪。

有些人誤以為動盪市況有利於揸期權策略(Long strategy)，但期權價值其實是根據有關數學模型計算，期權價值會迅速調整來反映市況。所以不是市況動盪程度來決定揸沽，而是預計市況更趨動盪、定或趨向平穩來決定採用某種揸或沽期權策略。

如果預計市況愈趨動盪，可即時買入認沽及認購期權。若再加上肯定市況將走單邊，更可單一選擇認沽或認購期權。若預計未來數日即會套利離場，那就不要買熊跨或牛跨了。但若預計單邊市很大機會持續至期權到期日，那買熊跨或牛跨就可大大增加槓桿比率。

若預計市況逐漸平穩，可沽出認沽及認購期權。若肯定市況將走單邊，可選擇相反方向沽出認沽或認購期權。若未來數日即會離場，那就不要沽熊跨或牛跨了。當然，若出現單邊市，沽期權不做跨將面對很大風險。

如果估計市況波動率持續，則不會特別有利於沽或揸策略。要爭取多於數學模型所計出的盈利(長期計)，投資者必須準確預測大市數日內的升跌。若知道升跌但不能預計何時發生，則可利用期指來輔助，例如：若看跌，可沽期指，再沽價外認沽期權，再拿取期權金來買價外認購期權。

以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。

微臣資產管理財富管理總監 梁彥穎

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