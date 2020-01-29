美股收市：道指升187點　蘋果公司績前漲近3%

武漢肺炎疫情持續，美國股市周一(27日)創逾3個月最大單日跌幅之後，周二出現反彈。道指收報28,722點，升187點或0.66%；標指收報3,276點，升32點或1.01%；納指收報9,269點，升130點或1.43%。

本周需注意的是，聯儲局將在香港時間周四凌晨3時公布議息結果。分析師認為，聯儲局可能在評論中稱，正關注亞洲和中東緊張局勢等地緣政治動態，以求安撫金融市場。在政策方面，預計當局將保持利率穩定，不會發出任何其他舉措的信號。

美企業績亦惹關注，在已經公布季績的標指公司中，67%的盈利超出市場預期。蘋果公司將在周二收市後公布業績，股價收漲2.83%；另一即將公布業績的星巴克股價收市微跌0.15%。

經濟數據方面，美國去年12月耐用品訂單升2.4%，升幅為2018年8月以來最大，並遠大過市場預期的0.3%，但扣除運輸設備的訂單則意外跌0.1%，有別於市場預期升0.3%。

美國標普/Case-Shiller樓價指數顯示，去年11月廿大城市樓價按年升2.55%，升幅為9個月以來最大，並大過預期，反映需求增強及房屋庫存緊張。

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