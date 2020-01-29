Apple上季盈利增逾一成 股價盤後曾創新高
2020年01月29日 05:57
東網電視更多新聞短片
(中新社圖片)
蘋果公司(Apple Inc.)公布，去年12月28日止財季，淨收入按年增8.9%至918.19億美元，市場預期為884.1億美元；淨利潤按年增11.37%至222.36億美元；每股盈利4.99美元，市場預期為4.54美元。
Apple股價於盤後交易時段升1.6%，報323美元，一度高見325.84美元，升穿紀錄新高(323.33美元)。
期內，iPhone銷售收入559.57億美元，按年增7.64%，超市場預期的513.8億美元；Mac電腦銷售收入跌3.45%至71.6億美元，低於市場預期的71.8億美元；iPad銷售收入跌11.17%至59.77億美元，低於市場預期的67.3億美元。
可穿戴及其他設備銷售收入增36.97%至100.1億美元，好過市場預期；服務收入按年增16.91%至127.15億美元，但遜市場預期。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。