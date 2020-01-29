Apple上季盈利增逾一成　股價盤後曾創新高

蘋果公司(Apple Inc.)公布，去年12月28日止財季，淨收入按年增8.9%至918.19億美元，市場預期為884.1億美元；淨利潤按年增11.37%至222.36億美元；每股盈利4.99美元，市場預期為4.54美元。

Apple股價於盤後交易時段升1.6%，報323美元，一度高見325.84美元，升穿紀錄新高(323.33美元)。

期內，iPhone銷售收入559.57億美元，按年增7.64%，超市場預期的513.8億美元；Mac電腦銷售收入跌3.45%至71.6億美元，低於市場預期的71.8億美元；iPad銷售收入跌11.17%至59.77億美元，低於市場預期的67.3億美元。

可穿戴及其他設備銷售收入增36.97%至100.1億美元，好過市場預期；服務收入按年增16.91%至127.15億美元，但遜市場預期。

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