武漢肺炎：最新外匯市場及油金去向
2020年01月29日 06:00
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武漢肺炎疫情肆虐，牽動環球金融市場，《東網》為您定時更新匯市及油金去向，助你掌握最新市況。
●美元兌離岸人民幣現報6.9658，跌0.3%
●歐元兌美元現報1.1022，升0.03%
●英鎊兌美元現報1.3027，跌0.23%
●美元兌日圓現報109.15，漲0.23%
●澳元兌美元現報0.6763，升0.03%
●紐元兌美元現報0.6546，持平
●美元兌加元現報1.3157，升0.02%
●美元兌瑞郎現報0.9731，持平
●紐約期油現報每桶53.97美元，升1.56%
●布蘭特期油現報每桶60.04美元，升1.21%
●現貨金現報每安士1,566.1美元，跌0.71%
●現貨白銀現報每安士17.445美元，跌3.38%
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