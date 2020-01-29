武漢肺炎：最新外匯市場及油金去向

武漢肺炎疫情肆虐，牽動環球金融市場，《東網》為您定時更新匯市及油金去向，助你掌握最新市況。

●美元兌離岸人民幣現報6.9658，跌0.3%

●歐元兌美元現報1.1022，升0.03%

●英鎊兌美元現報1.3027，跌0.23%

●美元兌日圓現報109.15，漲0.23%

●澳元兌美元現報0.6763，升0.03%

●紐元兌美元現報0.6546，持平

●美元兌加元現報1.3157，升0.02%

●美元兌瑞郎現報0.9731，持平

●紐約期油現報每桶53.97美元，升1.56%

●布蘭特期油現報每桶60.04美元，升1.21%

●現貨金現報每安士1,566.1美元，跌0.71%

●現貨白銀現報每安士17.445美元，跌3.38%

－－－－－－