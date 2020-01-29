【專家點評】古勝：寧買當頭起 莫買當頭跌
2020年01月29日 07:15
東網電視更多新聞短片
新春首個交易日，本來都有啲期望。可惜長假前武漢肺炎疫情肆虐，打擊全球股市氣氛，亞太區股市普遍向下，外圍港股黑期更失守27,000點關。總之一片風聲鶴唳迎新春，真係令投資者十分無奈！
投資有句說話，就係「寧買當頭起，莫買當頭跌」！由於A股延遲至下周一才復市，即使想博港股低位反彈，今日唔使心急，等過埋周四期指結算，周五再睇情況部署未遲。揸得太重倉的，就唯有睇位減緊啲磅，集中火力在反彈力較強的實力股作對象才有翻身機會。
短期市況將備受中國疫情肆虐及經濟受壓打擊，故短期暫宜避開大部分傳統經濟板塊。若想博反彈，只宜從新經濟股及醫藥股入手。留意阿里巴巴(09988)在200元邊的承接，疫情愈肆虐，愈打擊居民出外消費，網購反而會成為主要消費渠道，加上今年阿里有望「染藍」，班大戶成手貨，短期波幅擴大將提供短炒機會，周內可高度關注其承接力。
東方產經專欄作者 古勝
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻clic入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。