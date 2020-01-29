【專家點評】古勝：寧買當頭起　莫買當頭跌

新春首個交易日，本來都有啲期望。可惜長假前武漢肺炎疫情肆虐，打擊全球股市氣氛，亞太區股市普遍向下，外圍港股黑期更失守27,000點關。總之一片風聲鶴唳迎新春，真係令投資者十分無奈！

投資有句說話，就係「寧買當頭起，莫買當頭跌」！由於A股延遲至下周一才復市，即使想博港股低位反彈，今日唔使心急，等過埋周四期指結算，周五再睇情況部署未遲。揸得太重倉的，就唯有睇位減緊啲磅，集中火力在反彈力較強的實力股作對象才有翻身機會。

東方產經專欄作者 古勝

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