武漢肺炎：復星旅遊文化料中國旅遊營運收入將受影響
2020年01月29日 07:17
東網電視更多新聞短片
復星旅遊文化(01992)公布，鑑於2020年1月起中國地區的新型冠狀病毒感染肺炎疫情爆發，公司根據國家和各地關於防控疫情的有關規定，實施包括疫情防控措施、客戶旅遊服務的取消及改期保障等一系列措施，以保障客戶和員工的健康安全和服務體驗。
董事會高度關注疫情發展，盡最大努力積極做好度假設施的防疫控制和經營管理。
公司指出，基於目前疫情的進展情況，預計集團來自中國地區的度假村及旅遊目的地營運以及旅遊休閒服務及解決方案(統稱旅遊營運)的收入在近期將受到較大的影響。集團實施全球化的旅遊營運，中國地區外的旅遊營運收入於2019年預期約佔公司總旅遊營運收入的87%，目前仍保持良好勢頭，預計未來受中國地區疫情的影響有限。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。