武漢肺炎：復星旅遊文化料中國旅遊營運收入將受影響

董事會高度關注疫情發展，盡最大努力積極做好度假設施的防疫控制和經營管理。

公司指出，基於目前疫情的進展情況，預計集團來自中國地區的度假村及旅遊目的地營運以及旅遊休閒服務及解決方案(統稱旅遊營運)的收入在近期將受到較大的影響。集團實施全球化的旅遊營運，中國地區外的旅遊營運收入於2019年預期約佔公司總旅遊營運收入的87%，目前仍保持良好勢頭，預計未來受中國地區疫情的影響有限。

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