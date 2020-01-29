【專家點評】王昕媛：中資醫藥股百花齊放
2020年01月29日 07:30
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1月中旬第二輪國家藥品集採正式開標，平均降價幅度達到53%，最高降幅達到93%。同時，流標率大幅下降，第二輪1/33流標，相比第一輪6/31大幅減少，反映企業從觀望、質疑轉變為擁抱現實。我們認為，集採政策有效使得仿制藥份額迅速集中，剔除阿卡波糖(佔總采購額近30%)，第二輪集採的31個品種全國採購額企業CR3達35%、CR5達45%。
重磅品種來看，重磅產品注射用紫杉醇(白蛋白結合型，以下簡稱白蛋白紫杉醇)報價 1,828元人民幣/支，降幅-23.8%，恒瑞、石藥集團(01093)、新基中標，齊魯流標。拜耳(BAYN.DE)以-78.4%/-77.7%的降幅中標阿卡波糖/莫西沙星，並以1.8x限價淘汰機制，狙殺華東醫藥(000963.SZ)。
甚麼是1.8x狙擊價？這個要從本次遊戲規則說起，本次集採要求企業需要滿足的條件包括：「單位可比價」≦同品種最低「單位可比價」的1.8倍。也就是說，多家參與的品種報價超過最低價1.8x觸發淘汰機制自動出局。所以，對於入圍企業數量多的單品，如若想超低價中標，在降幅50%以後除以1.8(72.22%的降幅)，就可以用超低價中標。32個品種中，降幅超過72.22%的包括：阿卡波糖、莫西沙星、阿奇霉素、異煙肼、奧美沙坦酯、格列美脲、左西替利嗪。而本次拜耳也真是使用和這一招把本土企業華東醫藥(000963.SZ)拒之門外。
企業端來看，石藥5個競標產品中標3個，分別為阿莫西林(-28.0%)、阿奇霉素(-77.9%)和白蛋白紫杉醇(克艾力，-68.9%)。中國生物制藥(01177)5個競標產品中標3個，分別為阿比特龍(-77.1%)、奧美沙坦酯(-68.8%)和福多司坦(-56.2%)。復星醫藥(02196)6個競標產品中標4個，分別為阿奇霉素(-71.7%)、克林霉素(-44.0%)、異煙肼(-78.2%)和吲達帕胺(-14.1%)。
科倫藥業(002422.SZ)5款產品全部中標，且價格平均降幅僅-32.8%。此外，早前官方限價來看，阿比特龍、阿卡波糖，降價幅度都在40%左右，雖然原研現行市場最低價遠高於最高限價，不過原研對於大品種砍價並不手軟，拜耳同樣是本次的大贏家。
國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458。作者及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益 )
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