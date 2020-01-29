【專家點評】王昕媛：中資醫藥股百花齊放

1月中旬第二輪國家藥品集採正式開標，平均降價幅度達到53%，最高降幅達到93%。同時，流標率大幅下降，第二輪1/33流標，相比第一輪6/31大幅減少，反映企業從觀望、質疑轉變為擁抱現實。我們認為，集採政策有效使得仿制藥份額迅速集中，剔除阿卡波糖(佔總采購額近30%)，第二輪集採的31個品種全國採購額企業CR3達35%、CR5達45%。

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458。作者及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益 )

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