【市前重點睇】美股升187點　油價靠穩

●美匯指數跌至98.01，離岸人民幣(CNH)高見6.97，港匯企7.7761，美元兌日圓見109.16，歐元升上1.1022，英鎊報1.3025。金價弱見1,568美元。布油企59.51美元，紐油見53.75美元。道指期貨窄幅上落。

-Apple上季盈利增逾一成，股價盤後升1.6%，報323美元，一度高見325.84美元，升穿紀錄新高(323.33美元)。

-空中巴士以30億歐元與法國、英國和美國當局就調查賄賂和腐敗指控達成和解。

●美國去年12月耐用品訂單升2.4%，升幅為2018年8月以來最大，並遠大過市場預期的0.3%，但扣除運輸設備的訂單則意外跌0.1%，有別於市場預期升0.3%。

●美國標普/Case-Shiller樓價指數顯示，去年11月廿大城市樓價按年升2.55%，升幅為9個月以來最大，並大過預期，反映需求增強及房屋庫存緊張。

●美國國會預算辦公室(CBO)發表報告，預計美國預算赤字將於2020年突破1萬億美元，為2012年以來首次發生。

●美國總統特朗普批評聯儲局，要求該局立刻減息。

●美國10年期國債孳息率升4.82點子，報1.6562厘。

●港股ADR指數收報27,074點，跌875點或3.23%。

●紐約期金收報每安士1,569.8美元，跌7.6美元或0.5%。

●紐約期油收報每桶53.48美元，升34美仙或0.6%；布蘭特期油收報每桶59.51美元，升19美仙或0.3%。

●美國再遇挫！英國允華為有限度參與5G建設。

●人行承諾下周一(2月3日)恢復開市後提供充足流動性。

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