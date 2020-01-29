【股民熱話】鼠年投資贏錢　秘訣係…

福鼠年到臨，在此先恭祝各位股友身心康泰、百毒不侵、股場旗開得勝，財息兼收！

鼠年之始，正值港股已連升兩個月，比較基數高了，到底能否更上一層樓，自是投資者最關心的問題。誰料春節前內地的武漢肺炎疫情擴散，打擊全球股市氣氛，幾可肯定周三(29日)港股紅盤大裂口低開，加上內地股市延遲開市，人人自危。呢一刻與其入市玩「空手入白刃」，倒不如睇定啲先作部署。若然持倉太重，就調整吓組合，嚴控槓桿，持盈保泰為尚。畢竟疫情擴散後果可大可少，切忌輕率看待。

回顧過去十二個農曆新年，若然首日紅盤高收，全年指數做好的機會較大(見附表)，但今年似乎難度甚高。筆者估計，上半年港股高位已見，由於中國經濟受疫情打擊，預計首季經濟增長有下調壓力，不利中資股估值，故料港股今浪若現深度調整，或要回試26,000點或以下水平。

至於下半年市況會比較反覆，皆因年中以後好可能有首隻同股不同權股份「染藍」成藍籌股、10月初香港立法會選舉、11月美國總統大選，以及英國與歐盟的貿易談判等。當然，中美第二輪貿易協議進度、中國的經濟表現，以及中東局勢變化，都足以令全球經濟翻雲覆雨。

圍繞全球宏觀經濟的負面因素揮之不去，股市升得好地地，會突然受利淡消息衝擊；但因為今年在大選因素下點都會有鼓力量托住美股，而中國經濟愈差，預計政府更會傾盡全力穩定資產價格，股市震盪過後又會突如其來受政策提振，致使市況比較難以觸摸，升跌都可以來去匆匆。

故總結在福鼠年投資無論係攻守都要留三分，唔好去盡，且最好少理指數，思路可從個別板塊和個別股份出發，而組合亦須保持一定流動現金和黃金等避險之選，畢竟今年不是瞓身股市的合適年份。今年炒股致勝之道，就係倣效福鼠生存之道，就是「機靈」，唔好諗住長坐翻身，而要睇準目標把握時機炒出炒入，靈活走位搵食，但又不可胃口太大，見好要識收，有得賺袋袋平安最實際，見唔對路就快閃，唔好因小失大，保本為重！

東方產經專欄作者 帥哥

－－－－－－