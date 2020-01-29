【專家點評】陳正犖：投資者須留意疫情的關鍵時間…

鼠年首個交易日，先祝各位讀者花開富貴，旗開得勝。武漢爆發新型冠狀病毒疫情擴散至多個地區，觸發假期前股市開始震盪。

投資者關注疫情對金融市場將造成多大打擊。我們建議需要留意幾個重要時間點。稍後內地農曆新年假期完結，將再踏入春運高峰，或為疫情進一步蔓延的高危時間。根據香港醫管局資料顯示，新型冠狀病毒患者或有21日潛伏期，以此推算，春運後21日，即是3月10日附近或屬於關鍵日子。如果感染個案增速回落，可能暗示疫情受控。

我們再借鑑沙士經驗，當時確診個案高峰在2003年3月10日出現，恒生指數及MSCI中國指數在確診個案高位出現後約個半月見底。如果武漢肺炎疫情相似，股市可能在4月25日附近見底。我們暫時假設武漢肺炎拖累的股市跌幅，或少於沙士，因為目前死亡率相對較低。2003年沙士時期，全球感染個案8,096宗，死亡率達9.6%。不過要留意，目前疫情仍充滿變數，上述推測將受疫情變化影響。

我們認為武漢肺炎主要拖累的行業股份，包括旅遊、酒店、航空、機場、網上旅遊代理及賭業股，因為旅客將減少。同一時間，網絡遊戲及健康護理行業將受惠，公用行業具防守性亦有機會上升。保險行業短線或不利，因為新業務或減少，但長遠內地居民或更關注保險需要，有利行業長線發展。

恒生指數過往經歷了四次鼠年，三升一跌，回報率中位數達兩成四，究竟金鼠效應最終能否抵禦疫情成功沖喜未知，不過筆者認為當下大家最主要的鼠年願望，還是身體健康，謹記要注意衞生及防疫。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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