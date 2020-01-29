武漢肺炎：石四藥抗病毒藥物准入防控疫情產品儲備目錄

該股一度漲5.49%，高見8.25港元，成交金額逾6,027萬元。

阿比多爾為廣譜抗病毒藥物，通過抑制病毒和宿主細胞膜的融合，從而阻斷病毒感染的第一步。此外，阿比多爾還可誘導機體產生內源性干擾素，在干擾病毒複製的同時，亦能調節增強機體免疫功能。具有多重機制抗擊病毒的獨特優勢。2019年首次納入國家醫保目錄和納入國家衛健委發布的抗病毒流感臨床推薦使用藥物名單。

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