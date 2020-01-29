武漢肺炎：石四藥抗病毒藥物准入防控疫情產品儲備目錄
2020年01月29日 08:16
東網電視更多新聞短片
石四藥集團(02005)公布，為做好新型冠狀病毒感染的疫情防控工作，中國各省市開通首批相關防控藥品直接掛網採購綠色通道，或者將相關防控藥品直接納入應急採購範圍。集團抗病毒藥物阿比多爾膠囊已准入18個省份防控疫情產品儲備目錄或防控藥品綠色通道，另有11個省份即將按此方式完成准入工作。
該股一度漲5.49%，高見8.25港元，成交金額逾6,027萬元。
阿比多爾為廣譜抗病毒藥物，通過抑制病毒和宿主細胞膜的融合，從而阻斷病毒感染的第一步。此外，阿比多爾還可誘導機體產生內源性干擾素，在干擾病毒複製的同時，亦能調節增強機體免疫功能。具有多重機制抗擊病毒的獨特優勢。2019年首次納入國家醫保目錄和納入國家衛健委發布的抗病毒流感臨床推薦使用藥物名單。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。