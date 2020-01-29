【專家點評】鄭勤龍：乘風破浪　進退有據

今天是農曆新年假後，港股第一個交易日，筆者在此先祝福各位讀者，鼠年在投資市場都能得心應手，賺個盆滿缽滿。除此之外，當然最重要的就是身體健康，龍馬精神，家庭和睦以及小朋友個個都能快高長大。

雖然正月初一「春節」已過，不過其實真正的鼠年是要到2月4日「立春」後才正式開始的。

回顧「春節」的港股表現，受到武漢肺炎疫情的拖累，令恒指持續了7個星期的凌厲升勢，忽然借勢回吐，相信令不少投資者始料未及。然而即將踏入鼠年，港股跌勢會否延續下去? 投資者二月份應如何部署?

從卦象顯示，恒指二月走勢為《風地觀》，若從「觀」卦的陰陽屬性來看，由於「風」和「地」皆屬陰。在《易經》中，陰性下行，而陽性上升，因此大市在二月開局之後的走勢，或會仍然受到濃厚的觀望氣氛以受壓。不過由於「風」的特性並無定向，因此在大市尋底之後，往往便會往相反方向而行走，形成一個先低後高的格局。

在易經中，「風」的特性是由弱漸漸轉強的，所以《說卦傳》說，風的意象為進退，為入，為高，為大利市三倍。若然應用「風」的意象化為投資策略，便可理解為，趁大市回吐的時候，從低位買入優質股，然後等待高位獲利，此亦即為「風」象投資的進退之道也。

玄學金融家 鄭勤龍

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