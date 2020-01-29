【專家點評】陳樂怡：小米將受惠5G換機潮

2020年為5G大規模商用年，5G設備滲透率料會顯著提升，全球智能手機出貨量亦有望止跌回升。據市場研究機構Gartner資料顯示，2019年全年智能手機出貨量按年減少2%，但2020年料可恢復增長1.7%。而5G機種佔整體出貨量的比重，將會由2020年的12%提升至2022年的43%。

另一方面，小米2020年將會積極拓展印度、東南亞、非洲、拉丁美洲及西歐等海外市場。截至2019年9月底止，第三季境外收入按年增長17.2%至261億元人民幣，已佔集團總收入的48.7%。其中印度及西歐為其主要境外收入來源。

據IDC最新發布2019年7月至11月期間印度手機市場報告，小米市場份額持續擴張，由7月的25.5%提升至11月的30.4%，穩居首位。而在西歐市場，根據Canalys數據，小米2019年第三季按智能手機按出貨量計排名第四名，出貨量按年增長90.9%。

近年小米的內地市場業務增長放緩，惟隨着今年將有多款5G手機登場，料可提振內地業務表現。此外，小米已成功進駐印度及西歐市場，日後當地5G網絡準備就緒時，公司便可發揮先行優勢，捕捉5G換機潮的機遇。目標價14.3元，止蝕價12元。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡 (作者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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