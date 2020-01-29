港股格局：林家亨籲大跌市就是入貨時機！

受累武漢肺炎疫情肆虐，恒指周三低開超過800點，見27,101點。不過專家建議現在是買貨，而不是沽貨時候。

他提醒投資者：「驚，是一個好珍貴的訊息，你要利用它，但不要被它利用。」現時港股因市場憂慮，恒指跌穿保力加通道底線，應該不問理由買貨，當其後基金資金逐步回歸，又會「托番起個市」。

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