港股格局：林家亨籲大跌市就是入貨時機！
2020年01月29日 09:30
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受累武漢肺炎疫情肆虐，恒指周三低開超過800點，見27,101點。不過專家建議現在是買貨，而不是沽貨時候。
國農證券董事總經理林家亨表示，恒指跌至27,100點水平是非常抵買，更分享已身體力行買入香港交易所(00388)、吉利汽車(00175)、阿里巴巴(09988)、友邦保險(01299)等大型股。他指買股賺錢很容易，高沽低撈就可，倘若高追，賺錢很困難，但現在大股跌得多就買，短中長線均可，之後待股價過高時沽出便可獲利。
他提醒投資者：「驚，是一個好珍貴的訊息，你要利用它，但不要被它利用。」現時港股因市場憂慮，恒指跌穿保力加通道底線，應該不問理由買貨，當其後基金資金逐步回歸，又會「托番起個市」。
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