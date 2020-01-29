【專家點評】陳錦興：粵投將現中線買入良機…
2020年01月29日 10:00
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今日為鼠年首個交易日，先祝讀者鼠年大旺，龍馬精神！
武漢新型肺炎的疫情仍在發展中，不明朗因素續困擾投資者，直接受影響的股份將持續受壓，個別強勢股也進入調整階段，部分資金選擇停泊避險股，粵海投資(00270)則是可供選擇的首選。該股去年至今逆市上升軌未見有大變化，近期處於橫行整固，氣氛弱反是中線買入的良機。
粵投超過6成收入來自對香港、深圳及東莞的供水業務，而對香港的供水協議已延長至2020年，收入基礎穩健。該公司早前更成功合資投得江蘇省興化市一個為期30年的水利項目，包括為興化市生產水、供水和收集水費，開拓廣州以外的市場。
再者，旗下粵海置業(00124)在大灣區擁有不少物業，受惠於該區域的高速發展，料將來可稱為重要的增長動力，隨着布局與發展的效率提升，料來自粵置的地產收入比重會逐步提升，有利盈利質素及強化盈利增長戶動力。
粵投市盈率約20.8倍，股息率近3.5厘，而過去五年，每股股息平穩增長，派息比率由40%上升至70%，增長的勢頭良好，加上諸如東江水項目、廣州珠光路物業及東莞公私合營項目等均可為集團帶來穩定現金流增長及盈利。相信在未來一段時間仍甚具吸引力，是波動市中一個不俗的投資標的，中線目標為18.5元，支持位在15.5元。
英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)
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