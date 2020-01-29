港股格局：曾永堅指27000點可吸納
2020年01月29日 10:06
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港股周三早間下跌超過700點，不過在低位有喘定迹象。
協同博勤金融集團行政總裁曾永堅表示，現時港股正在補跌美股周一的跌幅，以及反映內地受武漢肺炎疫情(如內地零售連鎖店暫時停業)的影響。
他指出，內地把控制疫情的重要性提升到元首級別直接控制和處理，相信這會較2003年沙士時在時間上控制得較快。另世界衞生組織對中國控制疫情的肯定，也有助改善市場的避險情緒，配合中央有機會短期加大穩經濟的政策，這些因素有助中港股市提高抗跌力和穩定下來，因此他建議投資者可考慮恒指處27,000點附近時作中長線吸納。
部分受疫情影響較小的股份如中國移動(00941)可優先考慮。網上消費有機會受惠的新經濟股如騰訊控股(00700)、阿里巴巴(09988)也可看高一線。至於最直接受惠貨幣政策和財政政策有可能加碼的中資銀行股也可考慮。
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