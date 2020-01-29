港股格局：曾永堅指27000點可吸納

港股周三早間下跌超過700點，不過在低位有喘定迹象。

協同博勤金融集團行政總裁曾永堅表示，現時港股正在補跌美股周一的跌幅，以及反映內地受武漢肺炎疫情(如內地零售連鎖店暫時停業)的影響。

他指出，內地把控制疫情的重要性提升到元首級別直接控制和處理，相信這會較2003年沙士時在時間上控制得較快。另世界衞生組織對中國控制疫情的肯定，也有助改善市場的避險情緒，配合中央有機會短期加大穩經濟的政策，這些因素有助中港股市提高抗跌力和穩定下來，因此他建議投資者可考慮恒指處27,000點附近時作中長線吸納。

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