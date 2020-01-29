【專家點評】熊俊傑：澳元兌美元短線見底

澳洲統計局今晨(29日)公布最新數據，2019年12月季度居民消費價格指數(CPI)上漲0.7%，較去年9月季度增長0.5%為高。最顯著價格上漲項目是煙草(+8.4%)，家庭假期、旅行和住宿(+7.3%)及水果(+6.8%)。乾旱天氣影響食品價格，供應減少亦導致水果價格上漲。不過，與住房相關的費用出現價格下滑。澳元在數據公布後，略為走強。

美國聯儲局周四凌晨將會公布議息結果，預料目標利率會維持不變。惟近期新形肺炎疫性未有受控迹象，更擴散至全球多國，聯儲局主席鮑威爾或會採保守態度，利淡美元。

技術上，澳元兌美元(AUD/USD)短線見底，去年12月開展的頭肩頂形態亦已完成，屬不錯的買入位置。於0.6750以上買入，跌穿0.6730止蝕，上方目標0.68及 0.6850。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑

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