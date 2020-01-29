【即市分析】疫情打擊製造業 富智康股價急挫一成
2020年01月29日 10:30
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內地武漢肺炎疫情嚴峻，不少外省勞工春節回鄉後，都留在鄉內，未能或未願趕快回城免感染，而國務院亦已宣布將春節假延長至2月2日，以致影響各大廠商的製造計畫和出貨量。市場流傳不少武漢人去了河南省，而全球最大蘋果公司代工廠富士康的重要生產基地正處河南鄭州，以致外界擔心蘋果供應鏈會受到影響。
份屬同系公司的富智康(02038)，今早(29日)開市股價亦明顯受壓，低位見過1.31元，現報1.32元，跌11%，成交逾1,700萬元。如今暫難評估實際影響，關鍵是疫情能否在短期內受控。若疫情再度轉差，或引發信心危機，該股或須進一步回試1.2元水平承接；反彈初步阻力在1.4元，再上重大阻力位仍在1.5至1.6元水平。
東方產經專欄作者 司慕渢
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