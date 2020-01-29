【即市分析】疫情打擊製造業　富智康股價急挫一成

內地武漢肺炎疫情嚴峻，不少外省勞工春節回鄉後，都留在鄉內，未能或未願趕快回城免感染，而國務院亦已宣布將春節假延長至2月2日，以致影響各大廠商的製造計畫和出貨量。市場流傳不少武漢人去了河南省，而全球最大蘋果公司代工廠富士康的重要生產基地正處河南鄭州，以致外界擔心蘋果供應鏈會受到影響。

東方產經專欄作者 司慕渢

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