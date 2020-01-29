武漢肺炎：高盛料短線打擊險企保單銷售
2020年01月29日 11:10
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高盛報告指出，自中國爆發新型冠狀病毒，投資者一直關注對人壽險企帶來的潛在影響，該行並未考慮病毒爆發的進展，但留意到政府已提出各項支援措施，認為友邦保險(01299)及內地險企在醫療費用理賠上所受影響有限，但估計叫停「個人遊」將會影響保單銷量，並短暫影響本地客及訪港旅客的新業務銷售。
對內地險企而言，該行相信，在理賠層面的直接影響有限，因為新型冠狀病毒並未被大部分重大疾病保單所覆蓋，相關保單佔整體健康險市場約60%。此外，政府早前亦宣布除社保保障範圍外，將為感染武漢肺炎病人提供額外補貼，相信可助險企減少潛在醫療開支，短期銷售或有機會受到重大影響，相信客戶暫時將抗拒與經紀會面，預料病毒爆發將增加客戶對醫療保障的了解。
對香港險企方面，高盛指出，中央應港府要求將叫停「個人遊」，加上早前叫停訪港旅行團，據港府稱個人遊佔訪港旅客約50%，旅行團佔20%，而其餘則為商務及探親，根據相關數字該行估計叫停「個人遊」將對內地客來港買保險帶來重大影響，相信本地客銷售亦會受阻，因客戶將較抗拒與經紀會面。
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