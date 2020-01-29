港股格局：散戶多唔敢買貨 少數勇士撈阿里
2020年01月29日 11:19
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散戶Paul
港股大跌令股票跌價，不過散戶各有部署，有的趁機「執平貨」，但更多是覺得港股未跌夠，繼續觀望。
散戶Paul：「我喺農曆新年已放晒啲股票，強積金都轉咗做保守基金。依家手頭上冇股票，亦唔會掂住，因武漢肺炎疫情局勢未樂觀，唔睇好港股後市，覺得27,100點只係短暫低位，技術性反彈完成後會繼續跌市。」
散戶蔡小姐：「周三早間買咗阿里巴巴(09988)，諗住長揸。我覺得市跌咗落嚟可以買大型股，冇揸衍生工具就唔使驚。阿里之後有機會成為藍籌股，市場人士預計長線可以睇300港元！」
散戶陳生：「我喺農曆新年假期前放咗好多股票，依家只剩番滙豐控股(00005)長揸收息，暫時都唔會買貨住，會睇定啲先。我覺得依家都唔係睇恒指跌到乜嘢位，而係睇幾時有疫苗成功控制疫情。當疫情改善，到時先買番股票都未遲。」
散戶Eric：「我暫時唔會買貨住，因預期疫情會持續一段時間，對經濟影響較大，特別係內地方面，對後市比較悲觀。我喺假期前買咗啲熊證對沖，暫時觀望一下先。」
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