港股格局：散戶多唔敢買貨　少數勇士撈阿里

港股大跌令股票跌價，不過散戶各有部署，有的趁機「執平貨」，但更多是覺得港股未跌夠，繼續觀望。

散戶Paul：「我喺農曆新年已放晒啲股票，強積金都轉咗做保守基金。依家手頭上冇股票，亦唔會掂住，因武漢肺炎疫情局勢未樂觀，唔睇好港股後市，覺得27,100點只係短暫低位，技術性反彈完成後會繼續跌市。」

散戶Eric：「我暫時唔會買貨住，因預期疫情會持續一段時間，對經濟影響較大，特別係內地方面，對後市比較悲觀。我喺假期前買咗啲熊證對沖，暫時觀望一下先。」

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