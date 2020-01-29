港元拆息︰1個月升至2.08厘 連漲兩日
2020年01月29日 11:21
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息升穿2厘，至2.03厘，呈兩連升；1星期回升至1.93厘；與樓按相關的1個月升至2.08厘，連升兩日；3個月期報2.28厘。
29/1/2020
隔夜 2.03571厘
1星期 1.93560厘
2星期 2.00470厘
1個月 2.08357厘
2個月 2.17244厘
3個月 2.28488厘
6個月 2.30625厘
12個月 2.37839厘
24/1/2020
隔夜 1.46107厘
1星期 1.83810厘
2星期 1.94952厘
1個月 2.04268厘
2個月 2.13429厘
3個月 2.25536厘
6個月 2.30786厘
12個月 2.38054厘
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