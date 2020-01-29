英國允華為有限度參與5G建設 加拿大稱會認真審視
2020年01月29日 11:24
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(Getty Images圖片)
英國決定容許中國網絡設備製造商華為有限度參與當地5G網絡建設，正在評估讓華為參與5G建設潛在安全風險的加拿大政府表示，將仔細研究英國的決定。
加拿大公共安全部長Bill Blair稱，其主要責任是確保加拿大人的安全和保障，當局需要就英國對華為的決定加以認真審視。加拿大工業部長Navdeep Bains指出，該國政府尚未就有關問題作出決定。
英國政府在會後表示，正採取多項措施，減輕5G網絡建設供應鏈構成的潛在風險，並會打擊網絡犯罪或國家支持的網絡攻擊等各種威脅。
英媒較早前報道，委員會在是否批准使用華為5G技術上只有兩個選擇：一是允許華為參與；二是禁止華為提供5G核心技術及服務，並限制它在英國的市佔率，讓其他供應商參與，以免過度依賴華為。
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