【高盛推介】趁低留意阿里巴巴高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周五(24日)回穩，收市升約0.6%。周三(29日)早段春節長假期後復市則跟隨大市下跌，並開市即失守210元水平。阿里巴巴向員工發布通知，春節假期延長至下月2日，下月3至7日員工在家辦公，並暫定在下月10日起復工。

觀察個股認股證資金流向，可見上周五資金轉向部署認購證，錄得約1,080萬元資金流入，為當日最多資金流入的認股證相關資產。而認沽證於上周五亦見有少量資金轉向部署。

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